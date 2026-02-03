Interventi in cimitero, polemica in Aula 

Via libera dal Consiglio comunale di Busachi al Documento unico di programmazione e al Bilancio. I documenti, si è astenuta la capogruppo della minoranza Giuditta Serra, sono stati illustrati in Aula dal sindaco Giovanni Orrù che si è detto soddisfatto per le diverse opere realizzate e per quelle in fase di realizzazione come l’ampliamento del cimitero «per il quale si sta discutendo con l’Anas e le cui risorse sono già disponibili».

Giuditta Serra ha insistito sul fatto che per il cimitero «occorra eliminare le barriere architettoniche». Inoltre ha espresso disappunto perché «la gestione è sempre di tipo ordinario o su impulso regionale, non ci sono progetti per valorizzare le risorse storiche e culturali del territorio». Il sindaco ha chiarito che l’intervento con Anas ha proprio lo scopo di eliminare le barriere architettoniche.

Altro tassello importante del programma è il salone polivalente nel novenario di Santa Susanna tanto atteso dalla comunità. Il primo cittadino ha ricordato le opportunità di lavoro con i corsi di oss e super oss, tra gli obiettivi futuri la messa a norma dei locali e delle strutture presenti, come Collegiu per il quale la Regione ha già finanziato 650mila euro.

