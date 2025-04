Interventi in centro per il decoro: cantieri nelle strade  

La città si prepara ad accogliere i turisti, in vista della stagione estiva, con una serie di interventi destinati a cambiarne il decoro urbano. La Giunta comunale guidata dal sindaco Alfonso Marras infarti approvato la modifica del contratto di appalto per la bitumatura e la realizzazione della segnaletica nelle strade del centro, permettendo l’utilizzo delle economie realizzate, pari a 92.500 euro, per includere nel piano di interventi ulteriori vie non incluse inizialmente.

Sono diverse le nuove vie su cui si interverrà: piazza Zanetti, via La Marmora, tra Lungo Temo e corso Garibaldi, via Azuni, tra piazza Gioberti e via Cugia, via Mannu, tra via Gioberti e via Cugia, Via Ciusa Romagna. «L’intento – evidenzia il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Federico Ledda- è di concludere i lavori nell’area del centro città per poi concentrarsi, in futuro, ad attuare nuovi interventi in altri quartieri, procedendo sempre in maniera ordinata e per zone». In questa fase dei lavori programmati, restano escluse una parte di via La Marmora e di via Mannu, che l’amministrazione comunale conta di inserire in un prossimo piano di interventi. La bitumatura non sarà eseguita al momento nemmeno nel primo tratto di via Gioberti, che a breve sarà interessata dai lavori di rifacimento delle condotte idriche e quindi sarà riasfaltata una volta concluso quest’intervento. Per quanto riguarda via Giovanni XXIII, insieme con via Repubblica e con alcune strade di Bosa Marina, sarà inserita nel secondo lotto dei lavori di bitumatura, che sarà appaltato successivamente. «La decisione della Giunta di riutilizzare le economie dell’appalto per estendere i lavori di bitumatura anche ad altre vie inizialmente escluse dal pianto di interventi – sottolinea il sindaco Alfonso Marras- rimarca l’attenzione e la volontà di migliorare il decoro urbano e la viabilità nella città». (s. c. )

