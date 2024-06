«Interventi immediati negli stagni» 

Ieri mattina si è svolto negli uffici della Regione un incontro per analizzare e cercare di risolvere i problemi che attanagliano gli stagni dell’Oristanese. Problemi che sono diventati drammatici dopo la moria di pesci a S’Ena Arrubia che ha portato i pescatori della provincia alla protesta della scorsa settimana al canale 17 di Arborea. Presenti all'incontro i cinque presidenti delle cooperative di pesca dell’Oristanese, le associazioni di categoria, l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianfranco Satta, la collega all'Ambiente, Rosanna Laconi, e alcuni funzionari regionali.

Sul tavolo

I presidenti delle coop hanno esposto le problematiche specifiche degli stagni dove operano ma la richiesta principale da parte di tutti è stata l'immediata esecuzione dei lavori di pulizia dei canali, essenziali per la salute dei bacini d’acqua. «I canali sono il polmone di questi stagni -ha sottolineato Antonio Loi, guida della coop di Terralba - e se sono ostruiti, lo stagno muore». Ambiente ma anche malumori da parte degli operatori. «Da anni ci vengono promessi questi lavori, ma non si è mai mosso nulla. La politica parla ma non agisce, indipendentemente dal colore del governo. I fondi ci sono, ma i lavori non partono», ha rimarcato Loi.

«Subito un fondo»

Un'altra richiesta è stata la creazione di un fondo di emergenza di cinque milioni di euro destinato a risarcire i danni derivanti da situazioni drammatica come quella di S’Ena Arrubia. «Questo fondo permetterebbe di intervenire rapidamente senza attendere i tempi della burocrazia - hanno ribadito gli operatori – Ma chiediamo anche interventi di manutenzione sulle strutture idrauliche esistenti, fondamentali per il funzionamento delle peschiere». «Gli assessori hanno accolto le nostre istanze e raccolto informazioni sullo stato delle lagune e sull'emergenza a S’Ena Arrubia – ha sottolineato Alberto Porcu, presidente della coop Sant’Andrea - L'obiettivo è predisporre quanto prima interventi per tamponare la situazione in attesa di opere strutturali e di un piano di manutenzioni quinquennale».

«Ora gli interventi»

«Non ci aspettiamo che i lavori siano completati in pochi giorni, ma vogliamo vedere che qualcosa si muove -ha concluso Loi- Siamo stanchi delle promesse non mantenute. Se entro 15 giorni non vedremo progressi, siamo pronti a portare avanti la nostra protesta».

RIPRODUZIONE RISERVATA