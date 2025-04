Interventi illegali: sigilli alla clinica 

Il blitz dei Carabinieri del Nas è di martedì scorso, i militari si sono presentati nella clinica di medicina estetica Azzena di Olbia. Una verifica, stando a quanto emerge dall’inchiesta della Procura di Tempio, iniziata nell’ambito di controlli del tutto ordinari. Ma gli accertamenti dei militari del nucleo specializzato (sede di Sassari) si sono conclusi con una serie di contestazioni per il titolare, il medico Giovanni Battista Azzena. Secondo il pm Mauro Lavra nella clinica olbiese venivano eseguiti interventi di chirurgia estetica a media e alta complessità «senza le autorizzazioni rilasciate dalla Regione». La tesi della Procura guidata da Gregorio Capasso è che i permessi ottenuti dall’assessorato regionale alla Sanità siano esclusivamente per gli interventi a bassa complessità. Al centro delle indagini, dunque, ci sono le operazioni di mastoplastica additiva e altri interventi di chirurgia plastica. Le operazioni venivano effettuate in un’ala della struttura di via Vittorio Veneto, una clinica dotata di tutti i dispositivi di sicurezza e in condizioni igienico sanitarie e di efficienza, perfette, ma priva dei permessi della Regione per gli interventi più impegnativi e complessi. Il pm Mauro Lavra, sulla base della informativa del Nas, ha ordinato il sequestro preventivo della Clinica Azzena. Titolare della struttura è il chirurgo plastico Giovanni Battista Azzena, al quale vengono mosse le contestazioni. Le indagini non si basano su denunce di pazienti. La clinica, assistita dagli avvocati Pietro Piras e Chiara Tiberi, ha già impugnato il sequestro. Le difese segnalano che la struttura è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie e che gli interventi sin qui effettuati non sono quelli ad alta e media complessità.

