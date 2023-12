Interventi di urbanizzazione nella zona di Su Marrupiu 

La zona di Su Marrupiu, periferia ovest di Dolianova, avrà finalmente i servizi essenziali. Il Comune ha deliberato l’avvio del procedimento per la realizzazione degli interventi di urbanizzazione primaria attesi da anni dai residenti che, nei mesi scorsi, hanno sollecitato a più riprese l’avvio delle opere. La riqualificazione dell’area era stata già programmata nel 2020 con l’approvazione di un progetto specifico redatto dall’ufficio tecnico comunale per il quale però mancavano alcuni passaggi fondamentali: il via libera a una variante del Puc preordinata all’esproprio di un terreno privato di circa 200 metri quadri da annettere all’attuale sede stradale. La variante sarà approvata dal Consiglio comunale a partire dal prossimo 30 gennaio con il nuovo progetto redatto da Cristiana Porcu.

Nel frattempo, gli interessati avranno 30 giorni di tempo per opporsi o presentare eventuali osservazioni. In via Su Marrupiu, ancora in terra battuta, è presente l’illuminazione pubblica in un tratto di soli 50 metri ma mancano diversi servizi essenziali. Il progetto prevede la bitumazione della strada, la realizzazione di marciapiedi e cunette, un sistema di smaltimento delle acque piovane e il completamento della rete idrica e fognaria con i relativi allacci. Le opere, inserite nel Piano triennale delle opere pubbliche, costeranno alle casse del Comune 260 mila euro. Risorse recuperate attraverso la contrazione di un mutuo con Cassa depositi e prestiti.