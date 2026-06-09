Interventi di manutenzione per i luoghi di culto, pronti 115mila euro 

Le parrocchie di San Giorgio Martire e San Pietro Pascasio potranno contare su nuove risorse per realizzare gli interventi di manutenzione. Il Comune ha assegnato i fondi del bando per l’edilizia di culto alle due parrocchie che avevano presentato i progetti per la realizzazione di opere ritenute più urgenti, per una cifra di circa 115mila euro.

Alla parrocchia di San Giorgio Martire sono stati assegnati 93.967,52 euro a fronte di una richiesta di circa 156mila euro, mentre alla parrocchia di San Pietro Pascasio andranno 21.424,18 euro per un progetto del valore di circa 35mila euro. Entrambe le domande riguardano lavori di manutenzione straordinaria delle coperture delle chiese e degli spazi di pertinenza, come l’oratorio di San Pietro Pascasio.

«I nostri parroci, oltre che essere guide spirituali e liturgiche, rappresentano una presenza di coesione sociale e un punto di aggregazione per tutte le generazioni. È necessario operare e assicurarsi che le strutture restino operative e aperte al pubblico anche con il contributo dell’amministrazione. Erano parecchi anni che non venivano assegnati finanziamenti, sarà un vantaggio per tutta la comunità», ha commentato l’assessore all’Urbanistica Cristian Mereu.



RIPRODUZIONE RISERVATA