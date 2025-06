Interventi anti zanzare in centro 

Prosegue anche domani la disinfestazione iniziata ieri in alcune zone del centro abitato di Bosa. Gli interventi, eseguiti dal servizio di igiene e profilassi della Provincia di Oristano, interesseranno in particolare viale Giovanni XXIII, dove dalle 5 alle 9 verranno erogate sostanze insetticide per finalità sanitarie. Per garantire la salute pubblica, il sindaco Alfonso Marras ha firmato un’ordinanza con precise disposizioni come «tenere chiuse porte e finestre che si affacciano sulla via e non stendere fuori dalla propria abitazione capi di abbigliamento – si legge - Inoltre non si devono lasciare all’esterno i giochi dei bambini, mentre se si coltivano ortaggi o frutta, è necessario attendere qualche giorno prima di consumarli ed è sempre opportuno lavare bene i prodotti». Conclusa la disinfestazione, seguirà una pulizia straordinaria delle strade interessate. ( s. c. )

