Interventi anti blatte, via alla disinfestazione 

Sono riprese stamane le disinfestazioni contro le blatte a Monserrato. La prima di quest'anno interessa via San Cipriano, via Tibullo, via Marziale e via Giovenale (compreso il vicolo). Il prossimo intervento, eseguito come sempre dalla ditta Proservice, sarà effettuato mercoledì 3 aprile, dalle 8.30 alle 10.30 in via Giuseppe Zuddas, nel tratto tra la rotonda di via Riu Mortu e i confini con Selargius. Per quel giorno non si potrà quindi parcheggiare vicino ai pozzetti fognari ed è consigliabile tenere chiuse le finestre. (st. la.)

