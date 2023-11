Prosegue la disinfestazione anti-blatte. Domani interventi nelle vie Svetonio, Picciau, Fedro, De Castro e Clelia, il 15 toccherà a via Dei Fabi, via Degli Scipioni, via Pio XI, via Valeriano Spiga, via Marco Antonio e via Cala Gonone. Il 22 nelle vie Giuseppe Zuddas (tra via Mereu e piazza Serri), vicoli Giuseppe Zuddas, Porto Botte, Porto Conte, Catone e piazza Teodosio. Interventi dalle 8.30 alle 11.30.

RIPRODUZIONE RISERVATA