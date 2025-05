Interventi anti alluvione in via Cabras 

Mai più allagamenti in via Cabras. Più che una speranza, un obiettivo preciso dell’amministrazione, che ha approvato il progetto esecutivo per un nuovo intervento contro il rischio idrogeologico nella strada che rappresenta un recapito naturale delle acque provenienti dal sistema del Rio Mortu e del vecchio e nuovo Rio Saliu.

Nella relazione generale del progetto si legge anche che «un’ulteriore condizione di carico idraulico è legata al deflusso proveniente dalla porzione di abitato che si trova a sud della via Zuddas». Risultato? Pericolose alluvioni come quella dell’11 e 12 ottobre 2018. Il Comune era già corso ai ripari nel 2022, con le attese vasche di laminazione, che pur avendo abbassato il rischio non erano riuscite ad azzerarlo. E il 18 settembre dell’anno scorso un nubifragio aveva causato nuovi allagamenti.

L’intervento

Adesso sul piatto ci sono ulteriori 150 mila euro, con cui sarà effettuato il rifacimento di 160 metri di marciapiede sul lato paese, con innalzamento della quota per migliorare il deflusso delle acque, mentre sul lato Terramaini è prevista la fresatura del manto stradale per 152 metri nella corsia degli autobus e il successivo ripristino, per facilitare l’ingresso delle piogge negli elementi drenanti. In più, la posa di bocchette collegate in serie e capaci di raccogliere le acque meteoriche e convogliarle all’interno di cinque nuove caditoie, che saranno più ampie di quelle che andranno a sostituire.

Il sindaco

Per il sindaco Tomaso Locci, una risposta concreta contro il rischio allagamenti. «Abbiamo riscontrato che le vasche di laminazione di via Cabras e della zona alta di Monserrato hanno aiutato tantissimo il deflusso delle acque, questo nuovo intervento sarà molto importante per l’abbassamento del rischio idrogeologico», le parole del primo cittadino. «Continueremo a lavorare per la sicurezza dei cittadini, contemporaneamente stiamo cercando di farci finanziare un ulteriore progetto di circa un milione di euro per ricollegare le vecchie condotte sopra il Comparto 8 al canale di Mammarranca, così da far defluire meglio le acque che si accumulano in quella zona». Il nuovo sistema di scolo dovrebbe vedere la luce entro l'autunno, senza interferenze con l’appalto per il rifacimento dell’asfalto, al via tra poche settimane. «Abbiamo iniziato alcuni anni fa e ora proseguiamo con la seconda tranche: un intervento figlio della programmazione», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi.

