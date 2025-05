Interventi aerei per salvare le querce 

Interventi per salvare le querce nel territorio comunale. La società Airgreen sta già operando dal due maggio con sorvoli in elicottero programmati sino a metà giugno. L’attività è commissionata da Agris Sardegna per la lotta fitosanitaria contro i lepidotteri defogliatori della quercia da sughero.

I voli si svolgeranno di giorno, cercando di arrecare il minimo disturbo alla popolazione. Le operazioni seguiranno le direttive di Agris Sardegna e riguarderanno solo le sugherete da trattare. «Tutti i sorvoli - si legge in un comunicato - saranno effettuati nel rispetto delle normative aeronautiche vigenti».

L’obiettivo ovviamente è quello di salvaguardare la quercia da sughero su alcune aree del territorio comunale dove si sono registrati i danni legati all’invasione dei lepidotteri: parecchie le piante che sono state danneggiate. (ant. ser.)

