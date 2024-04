«Intervenite su quella casa pericolante» 

«All’indomani della tragedia di Nuoro, con la morte di due ragazzini, abbiamo immediatamente emesso un’ordinanza per la messa in sicurezza di una casa pericolante nel centro del paese»: così l’assessora all’arredo urbano di Arbus, Sara Vacca, ricordando le tante abitazioni chiuse dalle quali cadono spesso calcinaci sulla strada. «Il 12 marzo, in seguito a un sopralluogo della Municipale, è emerso il pericolo di un vecchio immobile in via Ennio Porrino, col distacco di pezzi di intonaco dalle facciate e dai cornicioni, oltre alla caduta di una grondaia in amianto. Martedì è stata emessa l’ordinanza e invitato i proprietari a provvedere, entro 30 giorni, alla messa in sicurezza, demolendo gli elementi strutturali pericolanti».

Un’urgenza dettata dalle indagini dei tecnici della vigilanza edilizia, che scrivono: “Abbiamo verificato il totale degrado dell’immobile, con probabile crollo di parti strutturali. Nello specifico il distacco delle pensiline in calcestruzzo armato comporterebbe situazione di grave pericolo, come pure la caduta del pluviale in amianto”. Nel caso “i proprietari non dovessero rispettare l'ordinanza, il Comune provvederà all’esecuzione dei lavori, oltre alla denuncia alla Procura per omissione di opere in costruzioni pericolanti”.

Il consigliere di minoranza, Agostino Pilia, sempre attento alla problematica, ribadisce: «Sono troppe le case a rischio crollo. Invito l’amministrazione a verificare lo stato di ciascuna e seguire con un’ordinanza generalizzata per scongiurare il pericolo per la privata e pubblica incolumità». (s. r.)

