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Psicoterapia
29 aprile 2026 alle 00:19

Intervenire subito sulle fragilità 

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Quali riflessi sulla psiche?

Vi sono spesso ripercussioni psicologiche come riduzione dell’autostima, ansia, calo dell’umore e rabbia. La componente genetica pare sia la causa principale, ma l’ambiente e le fragilità psicologiche, si possono considerare fattori scatenanti ma anche di mantenimento del disturbo. L’incontro coi compagni di scuola, gli sguardi, il prurito anche durante il sonno, sono solo alcuni degli aspetti che possono minare l’equilibrio psicologico. Uno degli obiettivi in psicoterapia è quello di aiutare la persona a riconoscere ed esprimere le emozioni che, altrimenti, divenendo intense, si manifestano somaticamente.

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