Interrotta la finale al Torneo Sa Duchessa 

Epilogo inatteso nella quarta edizione del torneo internazionale femminile “Sa Duchessa”, andata in scena lo scorso weekend al PalaCus di Cagliari. La finale di domenica tra le campionesse d’Italia del Famila Schio e il Geas Sesto San Giovanni è stata interrotta a 9 minuti dal termine a causa dell’umidità che aveva reso il parquet pericolosamente scivoloso. Di comune accordo, i tecnici Victor Lapeña e Cinzia Zanotti hanno deciso di sospendere l’incontro, che vedeva le venete avanti 50-36, trascinate dai 15 punti di Anete Steinberga.

Il terzo posto è andato alla rinnovata Dinamo Sassari di Paolo Citrini: dopo la dura sconfitta in semifinale contro Schio, le biancoblù hanno mostrato progressi nella sfida di consolazione superando le svedesi del Norrköping Dolphins, compagine di buon livello e prossima protagonista dell’Eurocup. Successo per 70-54, firmato dai 15 punti della lunga olandese Kourtney Treffers, tra le più costanti nel corso del torneo.

«Sono soddisfatto», ha commentato coach Citrini, «le ragazze hanno fatto di tutto per mettere in pratica il lavoro fatto nelle scorse settimane. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma abbiamo le carte in regola per poter combattere e avere la nostra identità di gioco». Le Women continuano la preparazione in vista della loro sesta partecipazione consecutiva alla Serie A1 femminile. Il prossimo appuntamento di preseason è fissato per il 13 settembre a Elmas, contro il San Salvatore Selargius, squadra di Serie A2.



