«Interrogazioni, risposte fuori tempo»  

Scontro in Consiglio tra la minoranza e il presidente dell’assemblea Alberto Nioi sulle interrogazioni. «Le risposte sono arrivate dopo la scadenza dei termini, senza un ordine cronologico nella trattazione e il continuo procrastinare sulle tematiche più complesse è una prassi ormai consolidata da mesi a cui l’opposizione dice basta. Una chiara mancanza di rispetto nei confronti dei consiglieri e dei cittadini i quali, spesso, sono coloro che ci richiedono di presentare le interrogazioni in aula», dichiara il consigliere Alessandro Casula.

I ritardi

Se da una parte alcune domande presentate a giugno, luglio e ottobre hanno trovato risposta, dall’altra l’opposizione non si è sentita appagata soprattutto per il fatto che altre interrogazioni non hanno mai ricevuto la risposta attesa.

«Le repliche alle interrogazioni devono essere fornite da regolamento - protesta il consigliere Alessandro Casula - entro 30 giorni dalla loro presentazione. Eppure alcune attendono da oltre un anno, come quella riguardante la piscina comunale presentata il 9 ottobre 2023 e non ancora discussa».

Esprime il suo disappunto anche il consigliere Ignazio Pireddu: «Non condivido come è stata gestita la seduta dell’ultimo Consiglio. Il presidente ha trattato le risposte all’ordine del giorno nei 90 minuti previsti per le nuove interrogazioni e raccomandazioni». E chiede che la questione approdi in commissione.

Le proteste

«Rispondere alle interrogazioni nei termini stabiliti dal regolamento del Consiglio - prosegue Casula - non è una facoltà, ma un preciso dovere della Giunta». Sulla stessa linea Diego Corrias: «Il presidente ha confermato la sua linea: spazio ridotto per le interrogazioni e interpretazione del tutto personale del regolamento a uso e consumo della maggioranza. Lo spazio dell’opposizione è un fastidio perché solleva problemi, soprattutto quando l'attività della Giunta “dell'ascolto” è ferma. La mancanza di risposte fa riflettere e porta a pensare che su alcuni temi ci sia una concreta mancanza di programmazione».

La replica

«Personalmente - commenta il presidente Alberto Nioi - cerco di fare quello che posso a garanzia delle prerogative delle opposizioni. C’è da considerare che il nostro Comune è sotto organico e per rispondere alle interrogazioni spesso è necessario il supporto dei funzionari che fanno già un gran lavoro quotidiano. Comprendo la posizione dei colleghi e proprio per questo ho convocato l’ultima seduta inserendo quasi esclusivamente risposte ad interrogazioni, una prassi che intendo seguire anche in futuro. Il tempo destinato alle interrogazioni? Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce un limite massimo di 90 minuti. Oltre questo termine non si può andare. Non c’è nessun fastidio verso l’attività legittima delle opposizioni, ci mancherebbe, ci sono state altre stagioni, anche non molto lontane, in cui la situazione è stata ben peggiore».

RIPRODUZIONE RISERVATA