Interrogazioni nel cassetto, nuova polemica 

Sono tanti gli argomenti discussi in Consiglio comunale, ma non trovano posto le interpellanze e le interrogazioni. È la denuncia dei consiglieri di opposizione, che chiedono che in piazza Maria Vergine si torni a dedicargli del tempo.

«Il primo Consiglio risale a quasi sei mesi fa, e in barba allo statuto non sono mai state messe all’ordine del giorno, pur essendo lo strumento ufficiale per portare le esigenze dei cittadini», dicono Valentina Picciau e Andrea Zucca (Pauli La Svolta). Al coro si aggiungono Alberto Corda e Andrea Massidda (Riformatori). «È vero che il regolamento prevede che vengano inserite all’ordine del giorno in conferenza dei capigruppo, ma riteniamo urgente un cambiamento delle norme, introducendo l’obbligo di riservare a prescindere uno spazio minimo. Questo garantirebbe una reale rappresentanza della voce dei cittadini, ai quali è opportuno dare risposte». La prossima capigruppo, preludio all’ultimo Consiglio dell’anno, è fissata tra due giorni.

