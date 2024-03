Interrogazioni dei cittadini per sindaco e giunta comunale 

Un nuovo strumento di democrazia diretta per avvicinare i cittadini alle istituzioni: a Carloforte il Consiglio comunale ha approvato la modifica di un articolo dello Statuto che prevedeva il question-time, introducendo le interrogazioni che i cittadini possono presentare al sindaco, agli assessori e ai capigruppo.

«Lo Statuto prevedeva già questo strumento ma non erano specificate le modalità con cui poteva essere applicato - dice Pierangelo Rombi, consigliere che ha seguito la procedura - abbiamo normato questi aspetti, così che i cittadini sappiano esattamente in cosa consiste e con quali modalità può essere utilizzato». Un cittadino o un gruppo di cittadini potranno presentare un’interrogazione su un tema di interesse pubblico: durante il Consiglio comunale il primo firmatario potrà esporre l’interrogazione sedendosi tra i banchi del consiglio. L’interrogato potrà rispondere immediatamente o dare una risposta scritta entro 5 giorni lavorativi. Nel caso di risposta scritta il Comune la invierà al cittadino e sarà poi letta pubblicamente in aula al primo Consiglio comunale utile. «Abbiamo già gli strumenti del voto e della candidatura - dice il sindaco Stefano Rombi - ma abbiamo voluto immettere semi di democrazia diretta in un sistema di rappresentanza. Speriamo che ci siano interventi da parte dei cittadini». Nei mesi scorsi sono state attivate le commissioni consultive sport, cultura e Zentu con protagonisti i giovani.

RIPRODUZIONE RISERVATA