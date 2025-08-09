Interrogazioni da anni senza risposta 

«Dedichiamo un Consiglio comunale al mese per dare una risposta a interrogazioni, raccomandazioni e mozioni». Partirà a settembre la novità proposta, durante l’ultima riunione della commissione Controllo e trasparenza, dai consiglieri di opposizione Alessandro Casula e Ignazio Pireddu (rispettivamente presidente e vicepresidente della Commissione): «Abbiamo trovato un accordo con la maggioranza».

La soluzione si è resa necessaria per il fatto che ad Assemini gli atti di sindacato ispettivo restano privi di risposta: nessun riscontro orale e scritto né entro i 30 giorni previsti né, addirittura, dopo svariati mesi (se non anni).

I numeri

Gli strumenti con i quali si può partecipare attivamente alla vita politica e amministrativa ad Assemini sono molto utilizzati dalla minoranza, ma la mancata presa in considerazione da parte del Consiglio ha indisposto la minoranza: «L’organo consultivo di controllo e trasparenza si è riunito - ha raccontato Casula - e abbiamo discusso proprio del fatto che ci sono interrogazioni, raccomandazioni e mozioni inevase dal 2023».

I numeri sono chiari: le interrogazioni presentate nel 2023 sono state 18, di cui 10 hanno trovato risposta, 39 nel 2024 con 10 risposte e 21 nel 2025 con una sola risposta, per un totale di 78 presentate e 57 non evase (il 73,1%). Le mozioni, invece, nel 2023 sono state 5, nel 2024 sempre 5 e nel 2025 ben 8. Su un totale di 18 solo 4 sono state discusse.

La posizione

«Siamo di fronte a una situazione istituzionalmente gravissima - ha commentato Casula - perché oltre il 70% delle interrogazioni e più dell’80% delle mozioni presentate dal 2023 a oggi non hanno avuto alcuna risposta o discussione. Questo fatto mina la trasparenza e il diritto dei cittadini ad avere risposte. È una questione di rispetto delle regole e della democrazia. Chi governa ha il dovere di rispondere. Non farlo significa ignorare il mandato elettivo, svilire il ruolo del Consiglio e mancare di rispetto ai cittadini, molto spesso promotori delle nostre interrogazioni».

Proprio durante l’ultimo Consiglio Pireddu ha presentato due raccomandazioni che gli sono state suggerite da molti cittadini: «Propongo di installare le fontanelle di acqua potabile nelle piazze e strade più frequentate del paese. Inoltre, ai gruppi che partecipano alle manifestazioni organizzate all’anfiteatro dovrebbe essere garantito l’accesso ai locali chiusi del parco delle Terre Corre». Per ora, dalla maggioranza, ancora nessun riscontro.

La soluzione

«La proposta è nata in seno alla commissione Controllo e trasparenza - ha specificato il presidente del Consiglio Alberto Nioi - e tra le soluzioni proposte quella che adotteremo da settembre ci è sembrata più idonea per evadere il pregresso. Tra le altre possibilità prese in considerazione c’era quella di discutere 4 o 5 richieste per ogni Consiglio». La Commissione ha così predisposto un documento unitario finalizzato ad azzerare il ritardo e dare una risposta a tutti gli atti ancora in sospeso.

