Interrogazione sulla viabilità presentata da un cittadino  

L’interrogazione dei cittadini ha fatto il suo debutto in Consiglio comunale a Carloforte. Salvatore Volpe, che nei giorni scorsi ha presentato l’interrogazione scritta al sindaco, dai banchi del consiglio ha potuto leggere la sua richiesta. «La zona delle piazze fino al Lungomare è interessata da continui attraversamenti e passaggi di biciclette, monopattini, bici elettriche, tanto che diventa difficile e pericoloso fare una passeggiata - ha detto Volpe - non ritenete opportuno creare un’area pedonale nella zona?». All’interrogazione ha risposto il sindaco Stefano Rombi. «Nel regolamento di Polizia urbana del 2010 un articolo stabilisce che è vietato l’attraversamento delle piazze alle biciclette, quindi questo divieto esiste già - ha detto il sindaco - il tema è fare in modo che venga rispettato. Nei giorni scorsi, anche a seguito dell’interrogazione, abbiamo sistemato la cartellonistica». In aula l’assessore alla Viabilità Gianluigi Penco ha mostrato le foto delle vie in cui sono stati già sistemati i cartelli di area pedonale: «Abbiamo iniziato con questi e altri ne sistemeremo nei prossimi giorni». Per la prima volta è stata utilizzata l’interrogazione dei cittadini. «È un’opportunità importante - ha detto il sindaco - speriamo che sia utilizzata».

RIPRODUZIONE RISERVATA