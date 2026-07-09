Interrogazione sul canale di guardia 

«La posa della nuova rete delle acque bianche a Carbonia e il canale di guardia a Rosmarino deve iniziare presto: non c'è più tempo da perdere». La sollecitazione arriva da un'interrogazione del consigliere comunale Giacomo Guadagnini, ex assessore, e pone l'accento su due problemi di cui a Carbonia si discute da circa venti anni. Un aspetto riguarda il sistema di raccolta delle acque bianche del rione Lotto B, quartiere soggetto spesso a pesanti allagamenti: «Il progetto è di 1 milione e 600 mila euro - analizza - e il primo lotto da mezzo milione è stato approvato dalla Giunta un mese fa dietro sollecitazione della commissione consiliare». Il secondo, annoso, il nuovo canale di guardia: «Esiste dal 2024 uno studio di fattibilità tecnico economica da 9 milioni, disponibili a fronte però di un progetto esecutivo». L'interrogazione giunge a due conclusioni: «Occorre prendere l'impegno di iniziare subito i lavori per la rete delle acque bianche e capire a che punto è lo studio di fattibilità per il canale di guardia». (a. s.)

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