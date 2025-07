Interrogazione sul bambino conteso 

Sul caso del bambino di Carloforte conteso tra Italia e Spagna si muove la politica. Il bimbo, affidato in via esclusiva al padre da una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari e partito a dicembre per le vacanze di Natale in Spagna dalla madre, non ha ancora fatto ritorno a Carloforte. Sul tema i deputati del Partito democratico Silvio Lai, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino hanno presentato un’interrogazione urgente al Governo e inviato una lettera alla Commissione europea per sollecitare un intervento tempestivo e concreto. Il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda ha scritto al ministero della Giustizia per favorire la risoluzione del caso. «Siamo grati a tutti i rappresentanti politici, di maggioranza ed opposizione, che stanno portando avanti questa battaglia – dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – ci auguriamo che il Governo italiano, insieme alle istituzioni europee di muova rapidamente per ristabilire le legalità e permettere ad un padre di riabbracciare suo figlio». Una vicenda su cui l’amministrazione comunale e la comunità si è già mobilitata, manifestando sostegno al padre. «Si tratta di una vicenda dolorosa, prima di tutto umana – dice Rombi – ma è anche un grave caso di mancato rispetto del diritto europeo: una sentenza italiana viene ignorata in un altro Stato membro». (a. pa.)

