Interrogazione senza risposta 

Per la risposta in merito alla riqualificazione della rete commerciale di Calasetta, argomento al centro di una interrogazione con richiesta di risposta orale, presentata dal consigliere comunale di opposizione Antonio Vigo, all’assessore di Calasetta Simone Baghino, bisognerà attendere la prossima riunione del Consiglio Comunale. Constatata l’assenza dell’autore dell’interrogazione infatti, la sindaca Claudia Mura ha proposto e ottenuto il rinvio. In effetti, i lavori del Consiglio sono andati avanti in modo spedito. Oltre ad Antonio Vigo, alla riunione erano assenti tutti i consiglieri comunali dell’opposizione. Tra i punti in discussione anche due debiti fuori bilancio che sarebbero stati contratti per poter procedere con la normale gestione della macchina amministrativa.Il Consiglio ha approvato il documento unico di programmazione semplificato. (s. g.)

