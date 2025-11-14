VaiOnline
Carbonia.
15 novembre 2025 alle 00:33

Interrogazione: «Quale futuro per le case dell’acqua?» 

Sono chiuse da quasi due mesi col passaggio di consegne fra la vecchia e nuova dirigenza della Somica. Un periodo che ai tanti fruitori di Carbonia e Cortoghiana delle case dell’acqua pubblica pare eccessivo e, difatti, la questione approda sui banchi del Consiglio comunale in virtù di un’interpellanza dei consiglieri M5S e Sinistra Futura Gian Luca Lai, Francesca Pili, Sandro Mereu e Barbara Pischedda.

Le case dell’acqua (al mercato civico e a Cortoghiana) sono sorte nel 2020 e sono gestite dalla municipalizzata: La naturale e la frizzante microfiltrate costano 5 centesimi al litro. «È facoltà del Comune – ricordano i consiglieri - agire sulle tariffe secondo le condizioni del mercato». Le case dell’acqua hanno offerto vantaggi oltre che per i cittadini anche per l’ambiente: minore produzione di plastica per oltre 12 mila chili: «Invece il servizio è sospeso e non risulta – accusano i consiglieri - alcun avviso sul sito istituzionale dell’ente sulle ragioni che hanno portato a questo disservizio: doveroso sapere anche se l’amministrazione intende proseguire con le modalità sinora utilizzate o modificarle magari ampliando il numero dei distributori nelle sedi degli uffici comunali rimaste scoperte». (a. s.)

