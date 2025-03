Interrogatori a decine per il delitto di Carnevale 

Proseguono gli interrogatori nelle indagini sull’omicidio di Marco Mameli. Negli ultimi giorni, decine di persone sono state ascoltate negli uffici del commissariato di Tortolì per raccogliere elementi utili a individuare il killer dell’operaio di 22 anni di Ilbono ucciso con tre coltellate il primo marzo a Bari Sardo.

Familiari e amici del ragazzo e diversi altri giovani che quella sera, a vario titolo, erano presenti alla sfilata di Carnevale. Tutti sentiti come persone informate sui fatti dagli agenti diretti dal vicequestore Fabrizio Figliola. Verbali trasmessi alla pm Giovanna Morra, titolare dell’inchiesta aperta per omicidio, ma sul cui fascicolo non figurerebbero ancora nomi di indagati.

Mentre si moltiplicano gli appelli affinché venga abbattuto il muro dell’omertà, gli inquirenti portano avanti l’attività investigativa per smascherare l’autore del delitto che è ancora a piede libero. La sostituta procuratrice ha istruito anche un secondo fascicolo, quello in cui Giampaolo Migali, 27 anni, di Girasole, è sotto inchiesta per il ferimento di Andrea Contu (26), anch’egli come Marco Mameli originario di Ilbono. La polizia lavora per individuare anche eventuali altre responsabilità nel contesto di quella lite al culmine della quale Contu è rimasto ferito. Un’azione di cui Migali, assistito dall’avvocato Marcello Caddori, si è assunto la paternità sostenendo tuttavia di essere estraneo all’omicidio.