Interprete condannato a 4 anni e 8 mesi 

Si è chiuso con un patteggiamento a 4 anni e 8 mesi di reclusione il dibattimento nei confronti di Asad Molla, 30 anni, interprete originario del Bangladesh, finito nei guai con l’accusa originaria di associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti di corruzione nell’ambito della Commissione della Prefettura che riconosce lo status di rifugiati. Nel corso del processo il pm Andrea Vacca ha modificato l’imputazione in induzione indebita, riaprendo così i termini alla possibilità di patteggiare. Ieri mattina, la Seconda sezione penale del Tribunale ha ritenuto congruo l’accordo sulla pena raggiunto dal difensore, l’avvocato Dario Sarigu, con il pubblico ministero.

Stando all’accusa l’interprete trentenne si sarebbe fatto consegnare del denaro in cambio di un’anticipazione indebita delle audizioni presso la Commissione, alterando anche delle traduzioni effettuate in sede di audizione allo scopo di favorire un esito positivo della procedura volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato. Con lui erano finiti nei guai anche altri due funzionari italiani che hanno scelto riti alternativi: Francesco Alessi e Pier Paolo Farci che avevano patteggiato, mentre altri due imputati bengalesi erano stati condannati in abbreviato. La Cassazione ha poi confermato la confisca per danni da 283mila euro. Asad Molla era stato l’unico a scegliere per il dibattimento. Due anni fa, in un altro procedimento, l’interprete era stato assolto dall’accusa di aver falsificato dei documenti per favorire la presenza di immigrati in Sardegna. (fr.pi.)

