Interpellanze, la minoranza ancora critica 

Lunedì 30 in piazza Maria Vergine si torna in aula per l’ultimo Consiglio comunale dell’anno. Un solo punto all’ordine del giorno è stato inserito dopo la conferenza dei capigruppo: in aula si voterà per il riconoscimento di un debito fuori bilancio per il pagamento delle quote condominiali di un alloggio pubblico in piazza Teodosio, nel periodo tra settembre 2021 e dicembre 2023.

Ancora una volta scontenta la minoranza per il mancato inserimento di interpellanze e interrogazioni urgenti, già sollecitate dopo l’ultimo consiglio. «Le scuse sempre le stesse: troppi punti da discutere e poco tempo, ma la verità è che c’è una pessima organizzazione della macchina amministrativa e tutto arriva in consiglio all’ultimo secondo, senza istruttoria», ribadisce il consigliere Andrea Zucca. «A ciò si aggiungono le pochissime giornate dedicate al Consiglio. È palese la paura che si parli delle criticità».

