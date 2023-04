Interpellanze e urbanistica in Consiglio  

La politica comunale rientra nella sua sede istituzionale, il Consiglio. Oggi alle 18 il presidente Pepi Puddu farà l’appello prima di dare il via alle discussioni. Tra i banchi i tre esponenti che hanno dato vita al gruppo misto (Davide Tatti, Paolo Angioi e Gianfranco Licheri) uscendo dai partiti di maggioranza, in forte contrasto con sindaco e alcuni consiglieri dei gruppi che appoggiano Sanna.

E la loro posizione diventerà ufficiale durante le discussioni riguardo le diverse interpellanze presentate dalla minoranza, da quella sui “Piani personalizzati Legge 162” ai “Chiarimenti in merito al Centro intermodale”, lo “Stato di manutenzione e degrado dei cimiteri di Oristano, Donigala, Silì, Nuraxinieddu e Massama” ma anche “Sull’indecorosa e massiccia presenza di erbacce nelle strade cittadine, nelle frazioni e borgate e sul mancato intervento di estirpazione delle stesse da parte dell’Amministrazione comunale” e infine sul “Teatro Garau”.

Si dovra discutere anche sulla proposta di acquisizione “per prevalenti interessi” dell’ex Hotel Cama in via Vittorio Veneto e sull’adozione del Piano attuativo in via Lepanto in zona urbanistica B* proposta della società Torre Sgr che aveva presentato un progetto di housing sociale. ( m. g. )

