Interpellanza in Consiglio per la fogna a cielo aperto 

Non appena il problema sembra risolto, in realtà è solo un'illusione: in via Gramsci, cioè in pieno centro cittadino, una maxi perdita fognaria si ripresenta ciclicamente da almeno 10 anni sul marciapiede davanti ai negozi Il problema ora approda in aula consiliare in virtù di una interrogazione presentata dalla consigliera di opposizione Daniela Garau la quale chiede il conto al Comune o all'ente concessionario del servizio, ovvero Abbanoa, «dei motivi per cui la questione viene trattata con noncuranza e con una inerzia pressoché totale creando un ambiente di insalubrità in un viale densamente popolato e fra gli esercizi commerciali». (a. s.)

