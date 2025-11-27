Internet veloce ma non per tutti, la rete resta incompiuta 

Via Roma è connessa, grazie alla fibra internet va veloce nel salotto buono di Lanusei ma i lavori non sono completati: cavi ancora a penzoloni, tubi che sbucano dal granito caratteristico della via principale. Un pugno nell’occhio.

«Abbiamo fatto la segnalazione e ci hanno comunicato che i cavi verranno coperti al più presto», fa sapere l’assessore Renato Pilia, con delega alla Transizione digitale.

Se i 1917 numeri civici previsti nel primo step di lavori possono allacciarsi alla fibra, restano da connettere quelli finora esclusi. «Prendiamo atto con soddisfazione che sono stati attivati i 1917 punti previsti dal bando Infratel», prosegue Pilia. «Si è riscontrato però che numerose abitazioni non sono coperte dalla fibra ottica e che numerosi civici non sono stati inseriti nel vostro progetto originario», ha scritto l’assessore a Infratel. «Si richiede pertanto che venga implementata la copertura con tutti i civici di Lanusei, completando l'infrastruttura in fibra ottica FTTH per garantire il pieno rispetto degli impegni assunti nell'ambito del bando Infratel e assicurare a tutti i cittadini l'accesso ai servizi a banda ultralarga. In alternativa la connettività ugualmente performante verrà garantita con la tecnologia dell’FTTC, ovvero dalla centrale all’armadio».

