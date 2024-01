Internet veloce, lavori in corso a Is Argiolas 

Da alcuni giorni è in corso nella zona di Is Argiolas a Pabillonis la realizzazione della connessione internet più veloce. Successivamente, i lavori saranno estesi alle altre vie, raggiungendo infine tutte le abitazioni del paese. Gli interventi prevedono scavi superficiali e non invasivi, con tracce che non richiedono scavi, ma con tagli di 10 centimetri di larghezza, salvo le aree con pozzetti di derivazione, che richiedono una larghezza maggiore. Pabillonis è uno dei primi comuni aderenti a questo progetto ministeriale in capo a Infratel. ( g. g. s. )

