Internet veloce, ci siamo: a giorni le prime connessioni 

Vicina l’effettiva attivazione della connessione veloce. Per alcuni di quartieri è una questione di giorni. In altri quartieri, ci vorranno ancora un paio di mesi prima di avere internet veloce a casa. Gli abitanti fortunati saranno quelli di Gennauara e Su Tauli che potranno attivare da settembre il proprio contratto per la fibra. Chi abita nella parte bassa del comune ogliastrino dovrà ancora aspettare.

L’assessore alla Transizione digitale, Renato Pilia, ha seguito il progetto fin dagli esordi. «I lavori – dice – stanno procedendo e in maniera spedita perché la Tim si è dotata di tre squadre su due imprese, quindi sul campo c’è un notevole numero di persone. Ora si va a completamento di tutte le altre zone. Dopo Pasqua hanno iniziato a fare gli armadi in alcuni quartieri, nella zona alta, per poi passare alla zona bassa, sulla circonvallazione a valle, a Corosa e Coroddis. Una volta cablati gli armadi, un utente può chiamare un qualsiasi gestore per attivare il contratto per la fibra. Daremo comunque un’informativa dettagliata sulle vie in cui è possibile attivare subito il servizio».

L’impresa ha già concluso i lavori nella zona dell’istituto superiore Leonardo Da Vinci, dove è già attiva la fibra che copre le sedi pubbliche e che è fondamentale per poter sfilare la fibra dalla rete fognaria (dove era stata fatta passare incautamente in passato) senza rinunciare alla connessione.

