Internet superveloce in duemila abitazioni 

Via al cablaggio della fibra per 2000 numeri civici. Sono stati avviati a Lanusei gli interventi di cablaggio del Gruppo Tim nell’ambito del Piano Italia 1 Giga per portare connessioni ultrabroadband. Sarà necessario un mese di lavori circa ad armadio, la cabina necessaria in ogni quartiere. Il rione Gennauara è quello interessato ora dai lavori, poi sarà il turno di Su Tauli. Avranno la connessione veloce appena terminati i lavori. L’iniziativa è finanziata per il 70 per cento da fondi Pnrr e per il 30 da investimenti Tim. Francesco Castia, responsabile Field Operations Line Sardegna di Tim, sottolinea: «L’infrastruttura che realizzeremo a Lanusei, grazie all’intervento pubblico-privato previsto dal Piano Italia 1 Giga, doterà il comune sardo di una rete moderna, che consente di usufruire di una connessione estremamente veloce e sicura, attraverso la quale i cittadini e le aziende potranno accedere a servizi innovativi in grado di contribuire allo sviluppo dell’economia locale e alla sempre maggiore efficienza dei servizi urbani». Renato Pilia, assessore alla Transizione digitale, ha seguito il percorso fin dagli esordi: «La prima fase, con l’attivazione della dorsale che copre anche le 32 sedi pubbliche, è stata chiusa, la dorsale è attiva e funzionante. Il progetto iniziale prevedeva che si utilizzasse il rame, tecnologia superata, ora invece si porterà la connessione nelle case direttamente con la fibra ottica, con una velocità e una stabilità superiore».

RIPRODUZIONE RISERVATA