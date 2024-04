Internet più veloce con la banda ultra larga 

A un anno dall’avvio del progetto “Sanluri il piano di cablaggio in fibra Italia 1 giga”, inserito nell’ambito dei finanziamenti Pnrr per un consto complessivo di 6 milioni di euro, i lavori proseguono per garantire la conclusine della posa della fibra ottica per la banda ultra larga entro giugno 2026. La comunicazione arriva in forma congiunta dal Comune e dalla Tim.

«Siamo sempre pronti – dice il sindaco, Alberto Urpi - ad ascoltare ed accogliere proposte di innovazione anche a costo di qualche sacrificio iniziale, in questo caso i lavori lungo le nostre strade, fra l’altro appena asfaltate. Ringrazio i concittadini per aver sopportato il grande cantiere che ha coinvolto tutta Sanluri, un sacrificio per una marcia in più nell’innovazione digitale». Urpi ricorda che «ormai tutto viaggia in rete e avere una connessione sempre più veloce darà alla nostra comunità la possibilità di avere l’accesso a internet in condizioni ottimali». Sanluri è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, iniziativa nata con l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese. Gli interventi sono già in fase avanzata in diverse zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l’obiettivo di collegare circa 2.100 unità immobiliari alla conclusione dell’opera. «Inoltre - ricorda Urpi - oltre a questo intervento la Tim sta realizzando un piano di cablaggio a sue spese ma in sinergia con l’amministrazione». (s. r.)

