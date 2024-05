Internet,  linea assente a S’Archittu 

La bolletta al gestore di internet si paga sempre per intero anche se la linea è assente. Da oltre un mese nelle case e nelle strutture ricettive della borgata marina di Cuglieri è difficile collegarsi al web, per assenza di segnale per giorni.

A denunciare per l’ennesima volta il disservizio è Ovidio Serra, residente nella borgata a cui il web serve per usufruire dei servizi sanitari e amministrativi. A S’Archittu «è una situazione incresciosa, non è possibile andare avanti in questa maniera. La connessione a internet al giorno d’oggi è essenziale per poter accedere a tanti servizi della pubblica amministrazione e sanità. Ho denunciato tante volte il disservizio e sollecitato continuativamente un intervento risolutivo, ma il problema è rimasto irrisolto».

Un disservizio che si trascina periodicamente da tanti anni nonostante i reiterati appelli dei residenti e operatori turistici.

