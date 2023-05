Internet in tilt, 48 ore di disagi 

Quarantotto ore di disagi in diversi comuni del Medio Campidano a causa di problemi alle linee telefoniche e alla rete dati. I problemi più gravi sono stati registrati ieri in particolare a San Gavino e Sanluri. Nel primo caso a farne le spese è stato l’ospedale Nostra Signora di Bonaria, nel secondo il Comune di via Carlo Felice e al Poliambulatorio.

«Nessun avviso»

Il problema ha colpito il nosocomio sangavinese per più di 24 ore e i disagi sono stati limitati dal senso di responsabilità e dalla dedizione del personale sanitario che, tuttavia, non ha potuto evitare forti rallentamenti il sistema Sisar che serve per le consulenze tra il pronto soccorso e i reparti dell’ospedale, per gli importanti servizi della radiologia come la Tac o ancora per registrare le trasfusioni di sangue. Stesso problema lo ha avuto il sistema Galileo che viene utilizzato per gli esami di laboratorio richiesti sia dai reparti che dal pronto soccorso. Lo rimarca Giampaolo Mascia, segretario provinciale per il Sud Sardegna del sindacato Fial: «Ci sono stati dei rallentamenti per cui per inserire un esame al computer al posto di 5 minuti ce ne sono voluti molti di più. Un problema imputabile al cattivo funzionamento delle rete internet che ha colpito il Medio Campidano». Al pronto soccorso si sono registrati i disagi maggiori perché solo pochissimi computer funzionavano (in alcuni momenti solo quello del triage che consente il primo accesso dei pazienti in ospedale). «Ai pazienti non è stato dato nessun avviso dei disagi che avrebbero trovato e non mi risulta che siano stati messi degli avvisi al riguardo – sottolinea il sindacalista Gabriele Virdis della segreteria provinciale della Cgil –. La Asl ha il dovere di informare i cittadini soprattutto in un territorio dove la popolazione che ha bisogno di cure maggiori è molto anziana».

In Comune

Telefoni muti, rete internet a singhiozzo e disagi a raffica anche a Sanluri. Nel Poliambulatorio di via Bologna in alcuni momenti è stato impossibile anche utilizzate la linea fissa per disdire o prenotare appuntamenti per le visite specialistiche. Stesso problema per i pazienti: il numero della Asl risultava perennemente occupata, molti alla fine hanno rinunciato e rinviato la richiesta. Le difficoltà maggiori, però, si sono riscontrate nel Palazzo Civico di via Carlo Felice, un black-out telefonico vero e proprio. «Per tutta la mattinata – dice il comandante della Polizia municipale, Roberto Gallus – i telefonini sono andati in tilt e la rete internet ha funzionato male. Per fortuna non si sono verificate emergenze, diversamente avremmo avuto davvero seri problemi per risolvere questioni che richiedono tempi rapidi. Sicuramente un guasto alle linee che si spera tornino alla normale funzionalità a partire da domani. Ormai i servizi gestiti dagli uffici pubblici sono tutti digitali, basta un guasto per metterci in crisi». In tutta la città, in particolare da parte delle attività commerciali, sono stati segnalati diversi malfunzionamenti della rete, sia sulla linea mobile che su quella fissa, con problematiche nell’effettuare e nella ricezione di chiamate.