Internet gratis, attivati i primi sei hotspot 

Internet gratis dal centro sino a Flumini. Grazie al progetto “Piazza WiFi Italia”, promosso dal Ministero dello Sviluppo economico, sono stati attivati i primi sei hotspot pubblici che permetteranno ai cittadini di collegarsi gratuitamente ad una rete internet libera. Le sei postazioni - annunciate alcune settimane fa - sono state scelte in modo da offrire il servizio sia nella città che lungo il litorale: da piazza 28 Aprile a piazza Matteotti, sino a piazza Sant’Elena. Internet gratis anche nella biblioteca di via Dante - sia con un hotspot all’interno che con uno all’esterno - e nella biblioteca di Flumini.

Per accedere al servizio - fanno sapere dal Comune - è necessario scaricare l’applicazione e registrarsi. In ognuna delle postazioni cittadine attivate sono stati affissi dei cartelli dotati di QR Code, da inquadrare per scaricare l’applicazione sul proprio smartphone.

«L’amministrazione comunale intende cogliere le sfide della transizione e sfruttare le opportunità e gli strumenti in grado di dare impulso alla competitività e alla produttività della città», commenta l’assessora all’Innovazione Cinzia Carta. Obiettivo condiviso dalla collega di Giunta Rossana Perra, con delega alla Valorizzazione del territorio. Prime sei postazioni attive, ma il progetto prevede un ulteriore sviluppo: il Comune sta infatti lavorando per l’individuazione e l’attivazione di nuove WiFi zone, in altri punti strategici della città e sulla costa, in modo da estendere la connessione gratuita a vantaggio della cittadinanza quartese e dei turisti che ogni anno frequentano la città.

