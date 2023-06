Internet e gioco d’azzardo, al Serd scatta l’allarme rosso 

Smart drugs, internet addiction, gioco d'azzardo, shopping compulsivo. Le nuove dipendenze che insidiano i giovani arrivano da internet. In una società che cambia velocemente si presentano anche nuovi fenomeni da affrontare e la pandemia che non ha fatto altro che accentuare l'isolamento e lo stare soli in casa ha spinto in molti a cercare conforto in rete.

Di vecchie e nuove dipendenze ha parlato Federico Cabras, dirigente medico del Serd dell’Asl Ogliastra, intervenuto nei giorni scorsi a Loceri in un convegno sul tema del disagio giovanile. «Internet apre a un mondo di possibilità, sappiamo che esiste un mercato parallelo in cui è possibile acquistare prodotti di dubbia provenienza, senza sapere cosa contengono esattamente», ha detto lo specialista – ma le insidie non arrivano solo dalle droghe. Ci sono tante nuove dipendenze, soprattutto di tipo comportamentale». Il trend degli accessi al Serd è aumentato, da un lato può essere visto come un cattivo segno perché significa che le dipendenze aumentano, ma dall'altro che c'è più consapevolezza nelle persone. Sanno che c'è un luogo sicuro e protetto dove trovare aiuto in completo anonimato. Qui entra in gioco un servizio importante come il Serd: «Il nostro è un lavoro di equipe e agiamo dal punto di vista medico, psicologico, educativo e sociale perché si tratta di problemi molto complessi che vanno aggrediti da più fronti. Nella vita è possibile inciampare in questo genere di problema, ma c'è sempre una soluzione e una via d'uscita».

RIPRODUZIONE RISERVATA