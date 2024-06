Internet, città divisa a metà 

Metà della città corre veloce su internet, l’altra metà, rimasta senza banda larga, procede a rilento. A Sanluri esplode la protesta: amministrazione comunale e cittadini puntano il dito contro il mancato rispetto dell’impegno assunto lo scorso anno, col via libera al progetto di sei milioni di euro (fondi del Pnrr) per realizzare la rete in fibra e la connessione di 1 Gigabit al secondo. «La doccia fredda – dice il sindaco Alberto Urpi – è arrivata con l’ultimo step dei lavori, ci siamo resi conto che il centro abitato si trova letteralmente spaccato in due: il cinquanta per cento è coperto dalla fibra, l’altro cinquanta no». Vale per le case e per gli uffici pubblici. Un esempio: la banda ultralarga ha raggiungo il poliambulatorio della Asl di via Bologna, ma non il vicino palazzo dell’Inps.

La lettera

Il primo cittadino ha inviato subito una nota al ministero delle Imprese, a Infratel Italia, la società che gestisce i fondi europei, alla Telecom e alla presidenza della Regione. «È un fatto inammissibile – commenta Urpi –. Com’è possibile dotare alcuni angoli della città di un servizio vitale e penalizzarne altri? Esistono case di serie A e di serie B. Basti pensare che nella stessa via il numero civico 20, per fare un esempio, si può allacciare alla rete, mentre il 21 non può». Urpi ricorda che «con l’avvio del cantiere c’era stata la promessa di recuperare altri fondi per servire l’intero territorio. Promessa tradita: le utenze interessate sono 1.800, a fronte di circa 4.500 numeri civici». Dunque la richiesta di rivedere il progetto e ampliare il servizio, al fine di evitare che «Sanluri viaggi a due velocità con disparità di trattamento tra abitanti e attività. Qual è il criterio di scelta per servire una strada piuttosto che un’altra?».

Le proteste

Amministratori e cittadini concordano sulla necessità di una banda ultralarga per tutti, anche perché in questi 13 mesi di lavori tutti hanno subito disagi per via dei lavori nelle strade. «Si fatica persino a capire – dice Massimiliano Paderi – perché in una via alcune case avranno internet veloce e altre no. E per quest’ultimi ci saranno nuovi tagli e nuova polvere? Altri mesi di caos per automobilisti e pedoni? Un pasticcio, considerato che la fibra è arrivata all’ecocentro, fuori dall’abitato, senza linea internet, mentre non c’è al palazzo degli Scolopi, dove hanno sede diversi servizi pubblici». E ancora: «Passi pure – incalza Carlo Murru – l’esclusione momentanea del centro storico per le sue strade in acciottolato, ma il resto? La scelta è caduta dall’alto, mentre andava condivisa con la cittadinanza». Salvatore Floris: «Lo sviluppo del digitale del governo Draghi era atteso in città. Nessuno si aspettava la sgradita sorpresa». Così per Roberta Maccioni: «L’addio ai problemi di connessione non interessa solo chi lavora, ormai internet lo utilizziamo anche per le prestazioni sanitarie. Grave dividere il paese e gli stessi vicini di casa».

