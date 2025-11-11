VaiOnline
Tortolì.
12 novembre 2025 alle 00:29

Internet al palo, pos bloccati e commercianti infuriati 

Le prime avvisaglie le hanno avvertite lunedì mattina, quando tutte le transazioni pos non andavano a buon fine per mancanza di linea. Lì i commercianti di Tortolì hanno capito che l’incubo del blackout si era ripresentato, a distanza di alcune settimane dall’ultimo, importante disagio che ha paralizzato le utenze. Stavolta sono state una cinquantina quelle coinvolte. Risultato: telefoni muti, pos e internet al palo. Le conseguenze le stesse delle circostanze precedenti: servizi sospesi, clienti costretti a raggiungere gli sportelli per il prelievo di contanti e per chi, come le attività di ristorazione, lavora con l’asporto è stato un flop totale. Disagi sono stati segnalati anche negli istituti di credito. Tra lunedì e ieri diverse decine di utenti hanno subito il disservizio, cominciato due giorni fa con un blackout elettrico che ha spento quello che gli esperti in telecomunicazioni chiamano armadio ripartilinea, l’apparato che interconnette la tratta telefonica primaria con quella secondaria. Una volta accertato il guasto, proseguito anche dopo il ripristino della linea elettrica, i tecnici della società che gestisce le linee sono intervenuti in tempi stretti. Tuttavia, l’intervento si è rivelato complesso, ma già nel tardo pomeriggio di ieri le prime utenze hanno ripreso a funzionare. (ro. se.)

