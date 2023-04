Internet a singhiozzo in città e provincia Si muove il Governo 

Un mondo sempre più connesso, ma senza connessione. La denuncia di Confindustria sull’assenza della banda larga e le criticità delle infrastrutture a Nuoro e nel centro dell’isola si è manifestata in tutta la sua attualità anche lunedì di Pasquetta, per oltre 24 ore, in città si sono avuti disagi alla linea Telecom nel corso Garibaldi a causa di un guasto. Disservizio risolto solo nel primo pomeriggio di ieri, con alcune attività che hanno lamentato notevoli probbemi.

Sul continuo handicap infrastrutturale interviene anche Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. «Quanto denunciato da Confindustria sulla mancanza di connettività con Banda Larga è drammaticamente vero e non riguarda solo Nuoro ma tutta l’Isola. Il piano Bul (o delle zone bianche) trova notevoli difficoltà. Lo aveva fatto emergere il sottosegretario Butti nelle audizioni in Commissione Trasporti e Telecomunicazioni e a lui rivolgo un appello affinché chiarisca a Confindustria, agli operatori e ai cittadini sardi lo stato di allerta». Un tema che, vista al criticità ha visto il sottosegretario Butti riunire a palazzo Chigi il primo Comitato interministeriale per la transizione digitale (Citd). All’ordine del giorno il tema della Banda Ultra Larga, il sistema di identità digitale e il Fascicolo Sanitario Elettronico.

«Sul dossier connettività, il sottosegretario ha evidenziato le criticità dei piani pubblici e privati in corso, sottolineando la necessità di recuperare i ritardi ereditati attraverso interventi correttivi che possano assicurare il completamento dei progetti nei tempi previsti» ha spiegato Deidda. È stato così istituito un gruppo di lavoro interministeriale per l’elaborazione di una proposta di revisione della strategia italiana per la Banda ultra larga. Tale revisione avrà l’obiettivo di rilanciare il settore delle telecomunicazioni, favorire gli investimenti pubblici e privati, accelerare la realizzazione di infrastrutture 5G di nuova generazione. «Proposta – conclude Deidda - da definire entro 60 giorni, e che dovrà essere discussa e approvata in una prossima riunione del Citd, prima di approdare al Consiglio dei Ministri».

