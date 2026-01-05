Internet a rilento, scontro politico 

Una finestra per il futuro aperta solo a metà. C’è un mondo di opportunità tecnologiche da abbracciare e il rischio che Monserrato resti indietro è concreto, secondo il gruppo Pauli La Svolta di Andrea Zucca e Valentina Picciau, che annunciano un’interpellanza da discutere in Consiglio sulle criticità della rete internet in città.

«Connessione lenta»

Colpa di una connessione ancora troppo lenta per tantissimi utenti, sia in fibra ottica che sulla rete 5G. «I problemi di Monserrato dipendono dall’incompletezza della copertura Ftth», “fiber to the home”, «da lavori non completati e distanza dalle centrali», sostengono i consiglieri. «Tanti utenti hanno ancora una connessione in fibra mista rame (Fttc), che è più lenta della Ftth di circa dieci volte. Inoltre, il 5G è significativamente più veloce del 4G, e il fatto che abbia una scarsa copertura in diverse zone della città è incomprensibile». Problemi che rischierebbero di rendere Monserrato fanalino di coda dell’hinterland sul fronte dello sviluppo digitale.

L’appello

«La città ha un’estensione molto ridotta rispetto a realtà come Cagliari, Quartu e Selargius, in cui questi problemi non si presentano», continuano Zucca e Picciau. «Una città universitaria che ambisce a fare il salto, che è centrale nell’area metropolitana di Cagliari, dovrebbe essere al passo con le tecnologie all’avanguardia. Soprattutto considerando che lo smart working è sempre più diffuso e che la rete è essenziale per gli studenti». Quindi l’appello all’amministrazione: «Verifichino attraverso gli operatori telefonici di rete fissa e mobile le coperture di Monserrato e sollecitino il completamento delle infrastrutture. Ci sono vie in cui in una casa si può collegare la fibra Ftth e in quella a fianco hanno ancora la Fttc».

Il Comune

Per il sindaco Tomaso Locci si tratta di «contestazioni pretestuose. Abbiamo fatto arrivare a Monserrato tre milioni di euro per la fibra di ultima generazione e al momento risulta coperto quasi l’80% del territorio, poi per utilizzare questa tecnologia avanzata sono i cittadini a dover stipulare un contratto con le compagnie specializzate». Sulla questione della rete mobile Locci aggiunge: «Non è il Comune a decidere se e dove mettere il 5G, ma le aziende che fanno gli investimenti». Concetti ribaditi dall’assessore ai Servizi tecnologici Raffaele Nonnoi: «Abbiamo tutto l’interesse che Monserrato abbia una copertura completa e all’avanguardia della rete fissa e mobile, per questo abbiamo sempre permesso di aprire le strade e fare i lavori nel nostro territorio, così come di installare gli impianti per il 5G. I servizi non sono carenti».

