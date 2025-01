Internet a banda ultralarga per le famiglie e le aziende 

Collegamenti veloci alla rete internet per le famiglie e le imprese. Può finalmente partire il progetto per l’installazione della banda ultralarga a Barrali. Si è conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi al cui parere era legata la sostenibilità del progetto presentato dalla Tim e finanziato con i fondi del Pnrr.

La posa della fibra ottica interesserà diverse zone del centro abitato con prescrizioni severe a carico di Tim per gli interventi nel centro storico. In particolare, il ripristino delle aree interessate dagli scavi dovrà essere obbligatoriamente realizzato utilizzando i materiali preesistenti mentre nelle strade asfaltate sarà sufficiente una nuova bitumazione. Il progetto della banda ultralarga rientra nel piano di interventi strategici messi a punto a livello nazionale per coprire le aree geografiche periferiche in cui l’offerta di infrastrutture e servizi digitali ad altissima velocità da parte degli operatori di mercato è assente o insufficiente.

La disponibilità di connessione ultraveloce per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni è essenziale per i tanti servizi ormai divenuti parte della quotidianità, come lo smart working, la teledidattica, la telemedicina, l’accesso a contenuti in streaming e on-demand, lo sviluppo delle attività di impresa. Servizi utili anche per contrastare il fenomeno dello spopolamento delle zone interne. Dalla consegna dei lavori, la ditta aggiudicataria dell’appalto avrà un anno di tempo per completare le opere. (c. z.)

