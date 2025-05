Internazionali Roma, esordio vincente per Bronzetti  

Esordio vincente per Lucia Bronzetti agli Internazionali Bnl d'Italia di tennis. Sul rosso della Grand Stand Arena, la romagnola ha battuto 6-3, 6-4 la lettone Anastasija Sevastova e si regala un secondo turno contro la testa di serie numero 12 del torneo, la ceca Karolina Muchova. Salutano subito Roma due wild card azzurre: Giulia Pedone, sconfitta 3-6, 6-1, 6-3 dall'australiana Lulu Sun, e Nuria Brancaccio (portacolori del Tc Cagliari), stoppata 6-3, 6-2 dalla statunitense Peyton Stearns.

Intanto, nelle qualificazioni maschili, inciampano nell'ultimo ostacolo gli ultimi due italiani in gara: Federico Arnaboldi (sconfitto 6-3, 6-1 dal finlandese Otto Virtanen) e Giulio Zeppieri (6-4, 3-6, 6-1 dallo statunitense Nicolas Moreno De Alboran).

Carboni ko

Stop all'esordio per Lorenzo Carboni nell'Atp Challenger di Francavilla al Mare. Sulla terra battuta abruzzese (montepremi 91.250dollari), il 19enne algherese (che lunedì ha festeggiato il suo nuovo best ranking, 615 della classifica mondiale), nel tabellone principale grazie a una wild card, è stato sconfitto 6-3, 4-6, 6-3 dal mancino spagnolo tesserato per il Tc Cagliari Carlos Sanchez Jover (266 Atp). Nel set decisivo, Carboni ha dovuto far ricorso alle cure del fisioterapista per un infortunio.

Dessolis al Forte

Barbara e Marcella Dessolis si qualificano per il main draw femminile del sesto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientrante nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Barbara ha battuto 6-2, 6-4 all'esordio la statunitense Emma Lella, per poi incassare il ritiro di Giulia Gabba sul 2-2 nel primo set ed esordirà nel tabellone principale contro un'altra qualificata, Lucrezia Musetti. Marcella, che aveva iniziato con un 6-2, 6-4 nel derby regionale contro Camilla Monni, ha regolato 6-0, 6-1 la francese Juliette Mazzoni e ora se la vedrà con la testa di serie numero 5 Miriana Tona. In doppio, le sorelle Dessolis esordiranno oggi contro Gloria Ceschi e la polacca Marcelina Podlinska, mentre ieri, Monni e Sofia Del Balzo Ruiti sono state sconfitte 6-0, 6-1 da Giulia Alessia Monteleone e dalla ceca Anna Jelinkova.



RIPRODUZIONE RISERVATA