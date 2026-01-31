VaiOnline
Motocross.
01 febbraio 2026 alle 00:59

Internazionali d’Italia: battaglia ad Alghero 

Alghero. Si accendono i motori per il primo round degli Internazionali d’Italia di Motocross Eicma, che oggi, ad Alghero, sul tracciato sabbioso del Lazzaretto vede all'esordio alcuni tra i principali protagonisti della stagione mondiale 2026. Sono 118 i piloti che si affronteranno nelle categorie 125 Mx2 e MxGp, classe regina in cui spicca il cinque volte campione del mondo Tim Gajser, pronto al debutto sulla Yamaha Yzf450 ufficiale dopo aver salutato la Honda, con cui ha disputato 12 stagioni e vinto ad Alghero nel 2022. La manifestazione, firmata Off Road Pro Racing e Moto Club Versilia e organizzata con il supporto della Regione Sardegna, del Comune e della Fondazione Alghero.
Nella classe MxGp si contenderanno la vittoria in 29. Tra questi, oltre a Gajser, spiccano il vicecampione del mondo Lucas Coenen su Ktm, gli italiani Mattia Guadagnini e Andrea Adamo, e i tre ducatisti Jeremy Seewer, Calvin Vlaanderen e Andrea Bonacorsi su Desmo450 Mx Factory. Tra i 49 piloti della Mx2, la punta di diamante è Sacha Coenen (Ktm), insidiato i due nuovi piloti della Ducati Ferruccio Zanchi e Simone Mancini. Saranno 40 i giovanissimi centauri della 125 provenienti da ogni parte di Europa che si cimenteranno sulla sabbia sarda in cerca della prima gloria stagionale. Tra questi, il pilota di casa Gabriele Piredda (Ktm), alfiere del Motoclub Motorschool Riola.
Dalle 8.30 alle 11.30 via alle prove libere e cronometrate. Gara1 della 125 dalle 12, poi Mx2 e MxGp. Dalle 14.50, le due manche delle tre classi, seguite dalle premiazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

