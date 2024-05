Internazionali di Roma, Trevisan subito fuori 

ROma. Concluse le qualificazioni (bravo Passaro), Roma accende oggi i riflettori anche sul tabellone maschile, dopo quello femminile. Gli Internazionali Bnl invadono la capitale, con gli allenamenti-show in piazza del Popolo, ma il meglio è atteso al Foro Italico. Con due derby italiani e tanti campioni stranieri in campo (assenti solo Sinner e Alcaraz), l’entusiasmo è ancora alto.

Nella giornata di oggi c’è curiosità per vedere all’opera Darderi (che se batte Shapovalov può prendersi la rivincita su Navone, che l’ha battuto a Cagliari), Cobolli (contro Marterer), Fognini con Evans e la prima sfida tutta italiana tra Zeppieri e Gigante.

Le donne

Intanto ieri è cominciato il torneo femminile e per l’Italia ci sono state tre sconfitte, una per fortuna in un derby. Martina Trevisan è stata superata in due set (6-3, 6-4) dalla meglio classificata kazaka Yulia Putintseva. Sconfitta amara ma più netta per Lisa Pigato contro l’americana Shelby Rogers (6-1, 6-0). Infine, nella sfida tra wild card italiane, la diciassettenne Vittoria Paganetti, in vantaggio nel primo set è stata rimontata e battuta per 7-5, 6-3 dalla più esperta Lucrezia Stefanini. Oggi toccherà a Bronzetti, Brancaccio, Cocciaretti, Di Sarra ed Errani.

