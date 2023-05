Internazionali di Roma, finale tra Rune e Medvedev 

Holger Rune contro Daniil Medvedev. È questa la finale maschile degli Internazionali Bnl d'Italia. Anche ieri il tennis è stato più forte della pioggia, che per ore ha cercato di rovinare la festa di sport che ha visto gli appassionati assiepare il Foro Italico.

La prima semifinale ha visto il norvegese superare 6-7(2), 6-4, 6-2 il finlandese Casper Ruud. Match decisamente dai sue volti. Nella prima, Ruud è perfetto e conquista il primo set al termine di un tiebreak a senso unico, vinto 7-2. Per lui, un set da 7 aces (a zero). Sul 4-2 norvegese nel secondo, e dopo un medical timeout danese, la sfida sembra chiusa, ma il fuoco di Rune torna ad ardere: vince cinque giochi di fila e va sul 6-4, 1-0. Il bivio è probabilmente il game disputato sul 4-4: 14 punti giocati e due palle break sprecate da Ruud, che perde poi a zero anche il proprio servizio. Il terzo set è un monologo danese fino al 4-1, viatico per il 6-2 finale.

La seconda semifinale tra Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas è una lunga attesa, tra pioggia, riscaldamenti, riprese e nuovi rinvii. Sul 5-4 per il suo avversario, il russo conquista cinque giochi consecutivi (7-5, 2-0), l'ellenico reagisce, ma sul 5-5 è ancora break russo, che chiude un game dopo con il balletto finale “dell'ubriaco”. A seguire, è stata disputata la finale femminile tra la kazaka Elena Rybakina e l'ucraina Anhelina Kalinina. Il primo titolo dell'edizione 80, quello del doppio femminile, è andato a Storm Hunter ed Elise Mertens (6-4, 6-4 su Coco Gauff e Jessica Pegula).



