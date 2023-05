Internazionali, al Foro italico comincia lo show 

Roma. Cominciano gli Internazionali, ma l'attenzione finisce lontana dal campo. Nei primi giorni di partite sulla terra rossa del Foro Italico, arriva il conflitto tra Ucraina e Russia. E se Oleksii Krutykh (ucraino) non ha stretto la mano al rivale russo, Alexander Shevchenko, dopo aver perso per 2-0 un match di qualificazione, è la campionessa uscente di Madrid, nonché numero due del mondo, Aryna Sabalenka a prendersi la scena. Perché «dopo un anno di guerra nulla è cambiato», ha detto la bielorussa dalla sala stampa del Centrale. «Ma purtroppo non abbiamo alcun controllo su questa situazione - ha continuato - Le persone si aspettano qualcosa da noi, ma non possiamo fare nulla, perché siamo dei semplici atleti». La Sabalenka, però, non nasconde le ripercussioni che un conflitto, come quello in terra ucraina, ha su giocatori e giocatrici come lei. «Quelli che prima ci odiavano ci odiano ancora. Questo non è cambiato in un anno e non credo che cambierà». Poi la precisazione: «Io comunque sono felice che ci sia permesso di giocare e che la Wta faccia tutto il possibile per gestire questa situazione al meglio».

Sullo stesso argomento è intervenuto poco più tardi anche Daniil Medvedev che più volte dallo scorso anno ha ribadito di «essere per la pace» e a Roma ha sottolineato ancora come la sua posizione sulla guerra «sia conosciuta».

A riportare poi l'attenzione sul campo da gioco ci hanno pensato Novak Djokovic e Jannik Sinner, in un allenamento speciale sul campo 5, concluso anche con un set che il serbo si è aggiudicato per 6-3. A scaldare il Foro ci ha pensato Flavio Cobolli che ha conquistato il tabellone principale e con lui Stefano Napolitano. Fuori gli altri. Già al secondo turno, intanto, due delle cinque italiane ieri impegnate nel primo round . E se Lisa Pigato ha vinto il derby azzurro contro Diletta Cherubini, Jasmine Paolini ha portato a casa il match contro la cinese Wang Xin in tre set. Oggi si proseguirà, pioggia permettendo. E in campo scenderanno anche gli uomini.

