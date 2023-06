Internato in fuga catturato sulla 128 

Ricerche a tutto campo ieri sera a Isili per un internato che non era rientrato nella casa di reclusione dopo aver trascorso il pomeriggio all’aperto, impegnato nelle attività che si svolgono nei pascoli e nei terreni della colonia penale: mobilitate le forze dell’ordine. L’allarme, scattato alle 20, quando all’appello serale ci si è accorti dell’assenza, è rientrato alle 22,30 quando il fuggiasco è stato rintracciato sulla Strada statale 128 e catturato da carabinieri e polizia penitenziaria: stava facendo l’autostop in direzione nord, verso Nurallao. All’operazione hanno partecipato.

Il giovane, di nazionalità italiana e arrivato a Isili di recente, non è un detenuto ma un internato: sconta una misura di sicurezza detentiva accessoria. Nella colonia penale di Isili, in funzione da fine ‘800 ed estesa per 650 ettari, detenuti e internati non restano chiusi in cella ma svolgono attività all’aperto, dedicandosi ad agricoltura e allevamento. (s. g.)

