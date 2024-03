Intermare, operaio ferito a una mano 

Ha subito l’amputazione delle falangette di due dita della mano sinistra, mentre lavorava all’Intermare di Arbatax. Mattia Doa, 25 anni, di Arzana, è rimasto gravemente ferito in un incidente accaduto intorno alle 7 di ieri nello stabilimento di via Lungomare. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da confermare, la mano dell’operaio sarebbe rimasta schiacciata tra due lamiere che stava maneggiando durante il turno di lavoro. Un impatto violentissimo. I colleghi, che sono stati i primi a soccorrerlo, hanno subito chiamato il 118 e dalla centrale operativa di Sassari hanno inviato in cantiere l’ambulanza della Croce verde di Tortolì.

Il personale in servizio ha prestato le prime cure all’operaio che poi è stato trasportato nel reparto di Chirurgia dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Qui i medici hanno tentato un intervento ricostruttivo dell’arto danneggiato.

Per gli accertamenti del caso, sul luogo del lavoro sono intervenuti gli addetti dello Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro dell’Asl Ogliastra. Dovranno essere chiarite le cause dell’incidente e se durante l’attività a cui ha preso parte l’operaio siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza. L’ultimo incidente in azienda risale allo scorso ottobre, quando un 45enne di Bari Sardo era rimasto ferito mentre era impegnato nella movimentazione di materiali pesanti con i colleghi di un’impresa esterna specializzata nella movimentazione di materiali pesanti. L’uomo era stato investito da dei tubi che lo avevano colpito al ginocchio. (ro. se.)

