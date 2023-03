Intergruppo spaccato in aula 

L’Intergruppo si spacca davanti al Pums, il Piano di mobilità sostenibile, approvato ieri dal Consiglio comunale di Nuoro con 14 voti favorevoli, 7 contrari e un astenuto. Il provvedimento, illustrato dalla consigliera Maria Boi (presidente della commissione viabilità), è passato con i voti della Boi, del compagno di partito (Italia in Comune) Gianni Dettori e di Narciso Guria (un’Altra Nuoro). I tre consiglieri avevano aderito all’Intergruppo, di cui fanno parte anche Emilio Zola, Francesco Guccini e Fabrizio Melis che ieri hanno votato contro insieme all’opposizione che attacca: «Così uccidete il centro». A votare a favore anche Viviana Brau (Psd’Az) «perché sono mamma», ha spiegato. Un dato politico nelle dinamiche di una maggioranza guidata da Andrea Soddu che da mesi galleggia in un perimetro di consenso politico fluido, diverso da quello uscito dalle elezioni.

A favore

Il Consiglio si apre con un minuto di silenzio per le vittime di Cutro, e l’attacco di Carlo Prevosto (Pd) che chiamando uno per uno i consiglieri di opposizione e Intergruppo «ambigui» ha chiesto di chiarire se «sono in maggioranza o all’opposizione». È Soddu a difendere il Piano di mobilità. «Dotare la città del Pums - ha spiegato - significa mettere nero su bianco la direzione verso cui vogliamo andare nell’ottica della sostenibilità ambientale e sociale. Non rappresenta un totem che verrà messo in pratica dall’oggi al domani e che non potrà più essere modificato, ma uno strumento moderno che nel lungo periodo ci consentirà di lasciare un luogo migliore ai nostri figli, una città che mette al centro la persona e non le automobili». Dalla maggioranza Giovanna Obinu sottolinea: «Così limitiamo il traffico al centro per riportare la storia della gente dove la storia è iniziata». Anche la Boi difende il piano: «La città è stata coinvolta dal 2020 e nell’ultima riunione della commissione, dieci giorni fa, nessun cittadino o associazione si è presentata».

I timori per le attività

Un piano «vecchio e incoerente» per Pierluigi Saiu che ricorda: «È stilato con linee giuda del 2018 ma attuato nel 2023 e bisognava attualizzarlo perché finanziato con 150 mila euro, e non prevede il pedone al centro ma lo allontana: non si parla di marciapiedi ma di parcheggi nell’ex Artiglieria e navette per il centro. Un piano lesivo per il cuore e la storia di Nuoro come fu l’abbattimento delle carceri, del vecchio Comune e dei Giardinetti».